Ферран Торрес: вынесли Германию в одну калитку. Не выразить словами, как я рад хет-трику

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями от хет-трика в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций с Германией, в котором его команда одержала разгромную победу со счётом 6:0.



«Любой футболист мечтает сделать хет-трик за сборную. Не выразить словами, как я рад, что мне удалось сделать это в таком важном матче и помочь команде. Мы вынесли их в одну калитку», — приводятся слова Торреса на официальном сайте УЕФА.



Сборная Испании, набрав 11 очков в шести матчах, финишировала на первом месте в 4-й группе Лиги A и вышла в плей-офф Лиги наций. Германия (9) заняла второе место, а на третьей строчке финишировала Украина (6). Швейцария (3) оказалась последней и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B.

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