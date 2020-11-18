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Гендиректор «Краснодара» наказан за высказывание про судейство матча со «Спартаком»

Гендиректор «Краснодара» наказан за высказывание про судейство матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин рассказал о санкциях в отношении генерального директора «Краснодара» Влашимира Хашига.

«Приняли решение оштрафовать Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания про судейство после матча со «Спартаком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, гендиректор «быков» после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3) заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова». Позднее «Чемпионат» сообщал, что арбитры отстранены от работы по итогам матча. Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что Безбородов ошибочно засчитал гол нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

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