Гендиректор «Краснодара» наказан за высказывание про судейство матча со «Спартаком»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин рассказал о санкциях в отношении генерального директора «Краснодара» Влашимира Хашига.



«Приняли решение оштрафовать Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания про судейство после матча со «Спартаком», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, гендиректор «быков» после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3) заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова». Позднее «Чемпионат» сообщал, что арбитры отстранены от работы по итогам матча. Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что Безбородов ошибочно засчитал гол нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Тедеско прокомментировал слова гендиректора «Краснодара» о победе «на блюдечке» от судей