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Повторный тест Мохамеда Салаха на коронавирус дал положительный результат

Повторный тест Мохамеда Салаха на коронавирус дал положительный результат
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации.

Тест египтянина вновь дал положительный результат. Салах будет находиться на карантине, пока полностью не вылечится. Напомним, о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13 ноября.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в 8 матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил 8 голов. В составе красных Салах выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

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