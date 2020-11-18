В сборной Италии хотят продлить контракт с Манчини. За ситуацией следят «ПСЖ» и «МЮ»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продлить соглашение с Федерацией футбола Италии, сообщает Football Italia. Специалистом интересуются ведущие клубы Европы.

Действующий контракт Манчини истекает после чемпионата мира 2022 года. Президент FIGC Габриэле Гравина заявил, что хочет обсудить условия нового контракта с экс-тренером «Зенита».

«У нас с Манчини осталось два года по контракту, это немалый срок, но проект, над которым мы работаем, является долгосрочным. Так что мы с Роберто найдём время и обсудим ситуацию», — сказал он.



При этом за ситуацией с Манчини следят «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».



Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году после ухода из петербургского «Зенита». Специалист вывел сборную Италии на чемпионат Европы, перенесённый из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год.