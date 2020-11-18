Б. Игнатьев: Дзюба? Когда посадили Стрельцова, все тоже говорили: «Куда мы без него?»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал невызов в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Я вообще не понимаю моментов, связанных с определёнными фамилиями. Это командная игра, и плоха будет наша команда, если мы завязаны на одном Дзюбе. А все остальные что? Даже обижать никого не хочется. Конечно, Артём – знаковая фигура, как и Головин и Фернандес. Эти игроки сильно влияют на нашу сборную, но не настолько, чтобы мы были зависимы и хватались за голову.
Помню, когда Стрельцова посадили, все говорили: «Ну куда мы теперь?» Но нет, нашлись другие фамилии, и свято место оказалось не пусто. Для этого мы и берём молодых, участвуем в таком тренировочном турнире, который даёт возможности оступиться», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 18 ноября 2020
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