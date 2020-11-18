Сборная Албании обыграла Беларусь и поднялась в лигу B

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании переиграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания) и завершилась со счётом 3:2.

На 19-й минуте встречи счёт открыл албанский форвард Сокол Чикалеши, ему ассистировал Хисен Мемолла. Спустя 8 минут Чикалеши оформил дубль, реализовав пенальти. Максим Скавыш отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Рею Манай вернул Албании преимущество в два мяча. На 80-й минуте Макс Эбон забил второй гол белорусской команды.

Албания в 6 матчах набрала 11 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы 4 лиги C Лиги наций и по итогам турнира поднялась в лигу B. Белорусская команда (10) заняла второе место в группе.