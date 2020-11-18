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Сборная Албании обыграла Беларусь и поднялась в лигу B

Сборная Албании обыграла Беларусь и поднялась в лигу B
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании переиграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания) и завершилась со счётом 3:2.

На 19-й минуте встречи счёт открыл албанский форвард Сокол Чикалеши, ему ассистировал Хисен Мемолла. Спустя 8 минут Чикалеши оформил дубль, реализовав пенальти. Максим Скавыш отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Рею Манай вернул Албании преимущество в два мяча. На 80-й минуте Макс Эбон забил второй гол белорусской команды.

Албания в 6 матчах набрала 11 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы 4 лиги C Лиги наций и по итогам турнира поднялась в лигу B. Белорусская команда (10) заняла второе место в группе.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 6-й тур
18 ноября 2020, среда. 18:00 МСК
Албания
Окончен
3 : 2
Беларусь
1:0 Чикалеши – 19'   2:0 Чикалеши – 27' (пен)   2:1 Скавыш – 35'   3:1 Манай – 44'   3:2 Эбон – 80'
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