Сборная Албании обыграла Беларусь и поднялась в лигу B
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании переиграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания) и завершилась со счётом 3:2.
На 19-й минуте встречи счёт открыл албанский форвард Сокол Чикалеши, ему ассистировал Хисен Мемолла. Спустя 8 минут Чикалеши оформил дубль, реализовав пенальти. Максим Скавыш отыграл один мяч, однако в концовке первого тайма Рею Манай вернул Албании преимущество в два мяча. На 80-й минуте Макс Эбон забил второй гол белорусской команды.
Албания в 6 матчах набрала 11 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы 4 лиги C Лиги наций и по итогам турнира поднялась в лигу B. Белорусская команда (10) заняла второе место в группе.
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