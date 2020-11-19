Комментаторы Первого канала: заменить себя Черчесов не может или не хочет

Комментаторы Роман Гутцайт и Павел Занозин, работающие на матче сборных России и Сербии (0:5, второй тайм), обсудили работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Осталась ещё одна замена у Черчесова. Заменить себя Станислав Саламович не может...» — сказал один из комментаторов. «Или не хочет», — добавил второй.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сербия — Россия.



Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду входят ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.



Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6).