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«Мы слабая команда. Мне стыдно». Губерниев — о поражении сборной России

«Мы слабая команда. Мне стыдно». Губерниев — о поражении сборной России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал оценку поражению сборной России в матче Лиги наций с Сербией (0:5).

«Мы после ряда успехов вышли обыгрывать сербов на классе. Зачастую нам фартило, но, видимо, заигрались. Мы средняя европейская команда, наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам. Мы совсем не понимаем, в какой футбол играем. Вот совсем не понимаем. Если план «А» не выходит, плана «Б» у нас нет совсем. Закончился фарт, наша игровая схема не работает, игроки друг друга совсем не понимают.

Заболотный… Нууу, окей. Тренер говорил, что мы добьёмся результата с любыми игроками, но так это не работает. Я уже говорил, Сафонова и Соболева не выпустим назло их папам! К сожалению, львиная доля игроков привыкла проигрывать в Лиге чемпионов, вот и сегодня мы спокойно проигрываем понурив голову. Поймите, запаса, как и класса у нас нет совсем. Мы слабая команда. Мне стыдно", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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