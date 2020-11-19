Гильерме — худший игрок сборной России в матче с Сербией по версии WhoScored

Портал WhoScored оценил выступление футболистов матча сборных Сербии и России в заключительном, 6-м туре Лиги наций (5:0).
Худшим среди подопечных Станислава Черчесова стал вратарь Маринато Гильерме, которого заменили в перерыве, когда счёт уже был 4:0. Он получил оценку 5,2. В свою очередь лучшим в российской команде был признан полузащитник Далер Кузяев. Его выступление оценили в 6,7 балла.
Сербия: Райкович (8,6), С. Митрович (7,2), Миленкович (7,6), Младенович (9,5), Спаич (7,3), Ристич (6,9), Н. Максимович (6,9), Гудель (8,0), Радоньич (7,5), Йович (10), А. Митрович (8,6).
Вышедшие на замену: Влахович (7,7), Гачинович (6,6), Павлович (6,0), Зделар (6,0), Ранджелович (6,0).
Россия: Гильерме (5,2), Дивеев (5,4), Караваев (6,0), Джикия (5,3), Кузяев (6,7), Оздоев (6,0), Ан. Миранчук (6,0), Ал. Миранчук (6,1), Ерохин (6,1), Жирков (6,1), Заболотный (6,3).
Вышедшие на замену: Джанаев (6,4), Евгеньев (6,1), Мостовой (6,3), Обляков (6,4), Черышев (5,9).
- 19 ноября 2020
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