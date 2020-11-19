Хедира: мечтаю играть в АПЛ с детства. Никогда бы не сказал «нет» Моуринью

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о желании попробовать свои силы в Англии, а также высказался об отношении к главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, с которым знаком по работе в мадридском «Реале».



«В детстве я мечтал играть в Премьер-лиге. На данный момент я полностью доволен своей карьерой, но кое-чего в ней всё же не хватает – желание выступать в Англии было со мной всегда, и пока оно не воплотилось в жизнь. Я до сих пор слежу за Премьер-лигой и уже посмотрел огромное количество матчей. Мне всегда нравилось играть против английских клубов в Лиге чемпионов. Атмосфера, стиль и сама идея футбола всегда впечатляли меня. Если такой переход всё же состоится, моя мечта сбудется, и для меня это будет большой честью.



Моуринью остаётся лучшим тренером, за которого я играл. Почему? Из-за его личности. Он всегда честный, конкретный и собранный. Многие говорят, что Жозе слишком много обороняется, но он победитель и чемпион. Я наслаждался игрой под его руководством и никогда бы не сказал ему «нет», но в мире ещё много тренеров, с которыми я бы хотел поработать. Даже в Премьер-лиге их предостаточно», — цитирует Хедиру Sky Germany.

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