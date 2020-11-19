Кандидат в президенты «Барселоны»: подписал бы Серхио Рамоса, если бы Хави попросил

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт вновь выступил за возвращение в клуб легендарного полузащитника, а ныне главного тренера «Аль-Садда» Хави.



«Пришло время перестать думать только о результате. В связи с этим имеет смысл вернуть в клуб Хави. Это самый подходящий человек, чтобы вести за собой проект. Если бы Хави попросил меня подписать Серхио Рамоса и это было экономически выгодно, я бы это сделал», — цитирует Фонта Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope.



При этом Фонт отметил, что предпочёл бы видеть в «Барселоне» молодых футболистов. В частности, в центре обороны сине-гранатовых он хочет видеть таких игроков, как Эрик Гарсия из «Манчестер Сити» или Маттейс де Лигт из «Ювентуса».



Напомним, предыдущий президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу был досрочно отправлен в отставку в связи с проблемами клуба.

Почеттино не откажет «Барселоне» в третий раз в случае нового предложения