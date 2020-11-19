Почеттино не откажет «Барселоне» в третий раз в случае нового предложения

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не откажет «Барселоне» в третий раз, если каталонский клуб вновь сделает предложение аргентинцу занять пост главного тренера клуба, сообщает Sport.es со ссылкой на Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино дважды отказался возглавить «Барселону» ради работы в «Манчестер Юнайтед».

На данный момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман, который возглавил каталонский клуб летом, сменив на этом посту Энрике Сетьена.

48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.