Шварц: сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о вызове игроков клуба в национальную сборную перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Рука Тедеско видна в игре «Спартака». По прошлым матчам было видно, что его команда сбалансирована. Мы знаем, что линия нападения у них сильная. Нам нужно сыграть конструктивно и агрессивно, найти моменты для быстрого перехода из обороны в атаку. Сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну. У них очень квалифицированная тройка центральных защитников, также я уже отмечал действия Алекса Крала в центре поля», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.
- 19 ноября 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
14:11
-
14:11
-
14:04
-
13:53
-
13:46
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:33
-
12:05
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:12
-
11:04
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:29
-
10:12
-
09:58