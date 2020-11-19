Шварц: сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о вызове игроков клуба в национальную сборную перед матчем 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Рука Тедеско видна в игре «Спартака». По прошлым матчам было видно, что его команда сбалансирована. Мы знаем, что линия нападения у них сильная. Нам нужно сыграть конструктивно и агрессивно, найти моменты для быстрого перехода из обороны в атаку. Сильнейшая линия «Спартака»? Не могу выделить какую-то одну. У них очень квалифицированная тройка центральных защитников, также я уже отмечал действия Алекса Крала в центре поля», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



21 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет на своём поле «Динамо». Старт встречи – в 19:00 мск.

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