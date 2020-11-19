Сергей Корниленко: только через несколько лет понял: «Я же в АПЛ успел поиграть»

Бывший нападающий, а ныне спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился воспоминаниями о выступлении в английской Премьер-лиге.



В январе 2011 года Корниленко, на тот момент выступавший за «Зенит», перешёл на правах аренды в «Блэкпул». За английский клуб Сергей провёл шесть матчей, не забив ни одного гола. По итогам сезона-2010/2011 команда вылетела из Премьер-лиги.



«Когда побеждали большие команды, думал: «Мечты сбываются». Правда, выходя против «Арсенала» и «Тоттенхэма», не до конца оцениваешь ситуацию. Ты просто пришёл в команду – всё нормально, но особенного счастья от матчей не испытываешь. Только через несколько лет, особенно когда закончил карьеру, понял: «Я же в АПЛ успел поиграть». Да, не слишком удачно, но оно того стоит», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.