Сергей Корниленко: только через несколько лет понял: «Я же в АПЛ успел поиграть»

Бывший нападающий, а ныне спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился воспоминаниями о выступлении в английской Премьер-лиге.
В январе 2011 года Корниленко, на тот момент выступавший за «Зенит», перешёл на правах аренды в «Блэкпул». За английский клуб Сергей провёл шесть матчей, не забив ни одного гола. По итогам сезона-2010/2011 команда вылетела из Премьер-лиги.
«Когда побеждали большие команды, думал: «Мечты сбываются». Правда, выходя против «Арсенала» и «Тоттенхэма», не до конца оцениваешь ситуацию. Ты просто пришёл в команду – всё нормально, но особенного счастья от матчей не испытываешь. Только через несколько лет, особенно когда закончил карьеру, понял: «Я же в АПЛ успел поиграть». Да, не слишком удачно, но оно того стоит», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 19 ноября 2020
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