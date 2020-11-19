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Слуцкий: РПЛ гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии

Слуцкий: РПЛ гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил текущий уровень Российской Премьер-Лиги.

«Что мы считаем уровнем чемпионата? Я с Карпиным отчасти согласен! Кого мы берём в пример? Давайте так, какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава.

Но мы должны понимать, что российскую стоимость состава мы должны делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги. Это объективная реальность. Я работал в Нидерландах и прекрасно знаю, что игрок, которого мы бы там приобрели за миллион, в Россию приехал бы за четыре. Зарплата 300 тысяч — сюда бы он приехал с зарплатой 700 тысяч. Поэтому мы должны наш прайс по Transfermarkt разделить.

Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или, не знаю, чемпионат Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии», — сказал Слуцкий в интервью, которое появилось в «телеграме» Нобеля Арустамяна.

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