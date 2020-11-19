Матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» пройдёт без зрителей
В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей. Гостевая квота на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» не выделяется, болельщики «Зенита» на арену допущены не будут, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
24 ноября «Лацио» предстоит встретиться с «Зенитом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).
У Чиро Иммобиле отрицательный тест на коронавирус. Через неделю у «Лацио» матч с «Зенитом»
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