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Василий Уткин: сборная России играет по системе 8-2

Василий Уткин: сборная России играет по системе 8-2
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о стратегии, которой придерживается сборная России под руководством Станислава Черчесова. 18 ноября российская сборная завершила выступление в Лиге наций, уступив в гостях сборной Сербии со счётом 0:5.

Из-за этого поражения сборная России лишилась возможности занять первое место в своей группе в Лиге наций и перейти в Лигу А. Кроме того россияне теперь оказались в третьей корзине жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Сборная играет по системе 8-2. Три в атаке – уже слишком много. Никогда сборная не использует двух лучших игроков – Алексея Миранчука и Александра Головина. Как же так может быть? Разве это можно назвать использованием лучших ресурсов максимального футбола?» — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Уткин: веселее всего читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе. Это просто чушь
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