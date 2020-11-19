Василий Уткин: сборная России играет по системе 8-2

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о стратегии, которой придерживается сборная России под руководством Станислава Черчесова. 18 ноября российская сборная завершила выступление в Лиге наций, уступив в гостях сборной Сербии со счётом 0:5.
Из-за этого поражения сборная России лишилась возможности занять первое место в своей группе в Лиге наций и перейти в Лигу А. Кроме того россияне теперь оказались в третьей корзине жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года.
«Сборная играет по системе 8-2. Три в атаке – уже слишком много. Никогда сборная не использует двух лучших игроков – Алексея Миранчука и Александра Головина. Как же так может быть? Разве это можно назвать использованием лучших ресурсов максимального футбола?» — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
- 19 ноября 2020
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