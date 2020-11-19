Результат теста Азара на коронавирус оказался отрицательным, он сможет начать тренировки

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар сдал повторный тест на коронавирус. Результат теста бельгийца был отрицательным, сообщает пресс-служба мадридцев. Теперь Азар сможет возобновить тренировки с командой.
Бельгиец пропустил практически всё начало нового сезона. В матче 8-го тура Примеры с «Уэской», который состоялся 31 октября, форвард забил первый мяч в 2020 году. Нападающий забил за «сливочных» впервые за 392 дня. В последний раз Азар забивал в матче с «Гранадой» (4:2) 5 октября 2019 года. В этом году Эден не забивал ни за мадридский «Реал», ни за сборную Бельгии.
В матче с «Уэской» был первый выход Азара на поле в чемпионате Испании в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне на счету нападающего 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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