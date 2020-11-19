Иммобиле вернулся к тренировкам после коронавируса. Через 5 дней «Лацио» примет «Зенит»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле приступил к командным тренировкам. Футболист на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с занятий.
«Как приятно вернуться на поле», — написал Иммобиле.
Последний тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат. К тренировкам приступил и полузащитник «Лацио» Лукас Лейва.
В следующий вторник, 24 ноября, «Лацио» предстоит встреча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом». Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 23:00 мск.
После трёх туров «Лацио», набрав пять очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьем месте в группе — «Брюгге» (4).
У Чиро Иммобиле отрицательный тест на коронавирус. Через неделю у «Лацио» матч с «Зенитом»
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