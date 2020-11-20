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Георгий Джикия назвал пятёрку футболистов, принимающих глобальные решения в «Спартаке»

Георгий Джикия назвал пятёрку футболистов, принимающих глобальные решения в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как распределяются обязанности между капитанами команды.

«У нас с Зобниным общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться. Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать всё сообща.

Помимо Ромы есть Артём Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается (смеётся). И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятёрка, которая, скажем так, принимает глобальные решения. А с более мелкими, «бытовыми» вопросами разбираемся уже с Ромой», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

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