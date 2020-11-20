Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS

Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.
«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер руководил молодёжной командой «Хоффенхайма», когда Юлиан тренировал основу. Его хорошие достижения позволили ему быстро подписать контракт с «Шальке», где он провёл всего один полный сезон.
Московский «Спартак», который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители издательства.
Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсман – «Лейпциг»;
2. Рубен Аморим – «Спортинг»;
3. Доменико Тедеско – «Спартак»;
4. Микель Артета – «Арсенал»;
5. Диего Мартинес – «Гранада»;
6. Жюльен Стефан – «Ренн»;
7. Роберто де Дзерби – «Сассуоло»;
8. Дженнаро Гаттузо – «Наполи»;
9. Марко Розе – «Боруссия М»;
10. Симоне Индзаги – «Лацио».
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