Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS

Издание AS представило список самых перспективных тренеров мира, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оказался в нём на третьем месте.



«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер руководил молодёжной командой «Хоффенхайма», когда Юлиан тренировал основу. Его хорошие достижения позволили ему быстро подписать контракт с «Шальке», где он провёл всего один полный сезон.



Московский «Спартак», который годами пытается вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители издательства.



Полностью список самых перспективных тренеров мира выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсман – «Лейпциг»;

2. Рубен Аморим – «Спортинг»;

3. Доменико Тедеско – «Спартак»;

4. Микель Артета – «Арсенал»;

5. Диего Мартинес – «Гранада»;

6. Жюльен Стефан – «Ренн»;

7. Роберто де Дзерби – «Сассуоло»;

8. Дженнаро Гаттузо – «Наполи»;

9. Марко Розе – «Боруссия М»;

10. Симоне Индзаги – «Лацио».

Газизов: оставить Тедеско в «Спартаке» — моё решение. Мог сказать: «Он мне не нужен»