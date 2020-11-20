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Гвардиола: «Тоттенхэм» с Моуринью — претендент на титул АПЛ

Гвардиола: «Тоттенхэм» с Моуринью — претендент на титул АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» похвалил рулевого «шпор» Жозе Моуринью за его работу в этом сезоне.

«Жозе Моуринью отлично справляется в «Тоттенхэме» — впрочем, как и всегда во всех своих клубах. Они сейчас расположились на втором месте в турнирной таблице. Но где бы они были, если бы не потеряли очки с «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэмом» на последних минутах? «Тоттенхэм» обязательно будет претендовать на титул АПЛ», – цитирует испанца BBC.

«Горожане» набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (17) — на втором месте.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи – в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

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