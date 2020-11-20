Бергвейн восстановился после травмы и готов помочь «Тоттенхэму» в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии полузащитника Стивена Бергвейна в преддверии матча с «Манчестер Сити».
«Он попал в сборную травмированным. Бергвейн не участвовал в матче 8-го тура АПЛ с „Вест Бромвич Альбион“, даже не сидел на скамейке запасных, потому что в преддверии того матча получил травму. Несмотря на это, он полетел на сбор национальной команды, где его состояние проанализировала медицинская бригада сборной Нидерландов. В конце концов, они решили, что не хотят удерживать его в своих рядах, потому что он не будет готов к матчам Лиги наций.
Итак, он оставался с нами в течение последних двух недель, и за это время ему удалось прийти в себя. Он готов к завтрашней встрече», — приводит слова португальского специалиста официальный сайт «шпор».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний голландец провёл 4 матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Матч 9-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи – в 20:30 мск. «Горожане» набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (17) — на втором месте.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
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