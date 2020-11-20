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«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Франция 0

Сегодня, 20 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Пари Сен-Жермен».

Парижане подошли к этому матчу с серией из восьми побед. Подопечные Томаса Тухеля набрали 24 очка в 10 турах и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Монегаски имеют в активе 17 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Лиги 1. В тройку лидеров входят «Лилль» и «Марсель».

Чемпионами сезона-2020/2021 является «ПСЖ» (68). «Монако» (40) занял 9-е место. Напомним, минувший чемпионат Франции был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

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