Боярский: зачем Халк «Зениту»? У них команда, а не отдельные личности

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик петербургского «Зенита», прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к 34-летнему нападающему «Шанхай СИПГ» Халку, который выступал за петербуржцев с 2012 по 2016 год.



«Зачем Халк «Зениту»? На сегодняшний день в этом нет необходимости. У бразильца серьёзный возраст, да и тратить деньги на его бешеную зарплату нет никакой нужды. «Зенит» представляет собой команду, а не отдельных личностей», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются. Вернуть Халка пытается и «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях.