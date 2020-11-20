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Боярский: зачем Халк «Зениту»? У них команда, а не отдельные личности

Боярский: зачем Халк «Зениту»? У них команда, а не отдельные личности
Футбол / РПЛ 0

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик петербургского «Зенита», прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к 34-летнему нападающему «Шанхай СИПГ» Халку, который выступал за петербуржцев с 2012 по 2016 год.

«Зачем Халк «Зениту»? На сегодняшний день в этом нет необходимости. У бразильца серьёзный возраст, да и тратить деньги на его бешеную зарплату нет никакой нужды. «Зенит» представляет собой команду, а не отдельных личностей», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заключить с бразильцем контракт, по условиям которого он будет получать € 3 млн в год. При этом сроки соглашения не уточняются. Вернуть Халка пытается и «Порту», однако «драконы» уступают клубу из Санкт-Петербурга в финансовых возможностях.

«Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год
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