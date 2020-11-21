Петржела: Дзюбе нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию с лишением капитанской повязки форварда петербургской команды и сборной России Артёма Дзюбы.

«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артёма капитанства на долгое время», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Дзюба лишился капитанской повязки в клубе и сборной после скандала с появлением интимного видео.