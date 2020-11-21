«Милан» предложил € 7 млн за украинского форварда. «Динамо» Киев просит в два раза больше
«Милан» проявляет интерес к футболисту киевского «Динамо» Владиславу Супряге, сообщает Calciomercato.
По данным источника, итальянский клуб предложил за украинского нападающего € 7 млн. Однако, киевский клуб требует за 20-летнего футболиста в два раза больше.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Супряга принял участие в 7 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 гол в 6 играх в Лиге чемпионов. Контактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.
После 9 туров чемпионата Украины киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 20 очков. «Милан» в свою очередь является лидером чемпионата Италии, набрав 17 очков после 7 туров.
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