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Зобнин – о борьбе «Спартака» за лидерство РПЛ: лидировать всегда сложнее, чем догонять

Зобнин – о борьбе «Спартака» за лидерство РПЛ: лидировать всегда сложнее, чем догонять
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как красно-белые чувствуют себя в чемпионской гонке.

«Мы переключались на сборные, это может помочь — пауза лишней не будет. Да, потеряли пять очков в прошлых двух матчах, но матчем с «Динамо» заканчивается первый круг. Нам необходимо выиграть, чтобы оставаться в лидирующей группе.

Впереди — половина сезона. Но хотелось бы быть готовыми к борьбе за первое место. Потери очков с «Ростовом» и «Уралом» не связаны с тем, что мы были первыми и на нас давила какая-то дополнительная ответственность. Это две отдельные игры, а «Спартак» всегда выходит на поле с большой ответственностью: за какой клуб играем и сколько за нами людей, все прекрасно понимают.

По опыту могу сказать, что лидировать всегда сложнее, чем догонять. Может, это только у меня так, но помню, как мы лидировали в 2016-м: тогда каждый матч давался тяжело, в решающем матче мы с трудом обыграли дома «Томь» – тогда лидерство и близость чемпионства действительно давили. В Ростове и Самаре тоже были неудачные матчи», – сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.

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