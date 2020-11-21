Болельщики «Зенита» посетят матч с «Ахматом» бесплатно

Болельщики «Зенита» посетят матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» бесплатно.
«Руководством петербургского и грозненского клубов было принято совместное решение, что «Ахмат» предоставит бесплатные билеты для посещения гостевого сектора. В свою очередь поклонники «Ахмата» смогут бесплатно попасть на матч своей команды в Петербурге.
Встреча второго круга Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет на «Газпром Арене» в марте 2021 года», — сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 30 очков в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (23) — на 7-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входит «Спартак» (28).
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