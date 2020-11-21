Эндрю Робертсон готов помочь «Ливерпулю» в матче с «Лестер Сити»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон отметил, что готов принять участие в матче чемпионата Англии с «Лестер Сити» завтра, 22 ноября.



Напомним, из-за повреждения Робертсон пропустил матч Лиги наций УЕФА со сборной Словакии, который прошёл 15 ноября.



«Сейчас я в хорошей форме. Чувствую, что готов играть. Думаю, проблемы с подколенными сухожилиями начались в матче с „Манчестер Сити“. Потом был матч за сборную Шотландии, в котором я провёл на поле 120 минут и бил пенальти, так что это сказалось на состоянии.



Потребовалось чуть больше времени, чтобы прийти в себя. Но никаких серьёзных опасений не было. Мы решили минимизировать риски, поэтому я пропустил встречу со Словакией. Сейчас всё хорошо, готов помочь „Ливерпулю“. У нас много травм в команде, люди обеспокоены, но я в строю», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

Эндрю Робертсон не поможет сборной Шотландии в матче Лиги наций со Словакией из-за травмы