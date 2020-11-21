Билялетдинов — о Кокорине: Сашке надо настраиваться на любой матч как на принципиальный

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
«У Кокорина в матче с «Динамо» будет сверхмотивация? Ну, наверное, не надо подходить так принципиально к этому моменту. Не думаю, что будет сверхпринципиальность. Просто дерби — такой матч, который вызывает у игроков больше эмоций, чем обычно. А что надо как-то принципиально настраиваться, не думаю. Сашке сейчас надо настраиваться на любой матч как на принципиальный. Ему надо выходить на его прошлый уровень.
Посмотрим, какие результаты „Динамо“ будет показывать в дальнейшем. Нужно, чтобы побольше матчей прошло, и тогда уже можно будет анализировать выступления. Думаю, сегодня будет 2:1. Но не скажу, в чью пользу», — цитирует Билялетдинова Rusfootball.info.
- 21 ноября 2020
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