Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Привет, футбол! Прошло более 30 лет с тех пор, как мы впервые встретились… Я был ребенком, когда впервые взял в руки мяч, и с тех пор он стал мне лучшим другом. Я был ребенком, как и многие другие, мечтал и надеялся однажды стать футболистом Серии А.



Смотрел великих чемпионов по телевизору и вместе с ними мечтал о синей майке национальной сборной, о волшебстве стадионов, полных болельщиков, и о Лиге чемпионов. Но никогда не думал, что однажды всё это станет реальностью и благодаря тебе я смогу испытать столько эмоций.



Ребенок постепенно вырос, и благодаря тебе он осуществил одну за другой все свои мечты. Ты знаешь, как я говорил: «Всё было даже красивее, чем я представлял». Но теперь пришло время дать тебе отдохнуть. Думаю, это правильно.



Я мог бы ещё немного прожить те ощущения и эмоции, которые мне можешь подарить только ты. Возможно, ребенок во мне хотел бы продолжать это делать, но мужчина говорит мне, что пришло время прощаться ещё и потому, что уже знаю, что буду скучать по всему этому даже через 20, 30, 40 лет. Поэтому — спасибо за всё!» — написал Паццини на своей странице в «Инстаграме».

Паццини — воспитанник «Аталанты». Выступал за «Фиорентину», «Сампдорию», «Интер», «Милан» и «Верону».