Тедеско: по тому, как развивался матч с «Динамо», «Спартак» доволен ничьей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Первый тайм был равным. У нас и у „Динамо“ были моменты. Несколько контратак „Динамо“ провело, но они случились после наших ненужных индивидуальных ошибок. Второй тайм был гораздо лучше, но если забиваешь – отыграться непросто. Был момент с ударом Зобнина, ещё удары, но после этого нам забили. Это грустно и досадно по такой игре, но мы отыгрались. По игре мы заслуживали победу, но по тому, как развивался матч, можно быть довольными ничьей.

Сегодня обе команды много ошибались, соперник старался прессинговать, поэтому Зобнин и Крал больше играли в центре, чтобы заманить туда восьмёрок «Динамо». Да, были потери, мы хотели играть просто, но допускали ошибки", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.