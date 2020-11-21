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Игнатьев: «Арсенал» не создал ни одного момента до удаления Чорлуки

Игнатьев: «Арсенал» не создал ни одного момента до удаления Чорлуки
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (1:0).

«В конце матча получил небольшое повреждение и попросил замену. Нужен был свежий игрок. Все матчи тяжелые, очки легко не даются. Я рад, что мы победили, потому что уже нельзя было терять очки. Победили, несмотря на удаление, показали характер. «Арсенал» играл агрессивно, было тяжело взламывать их оборону. Сейчас никто не хочет уступать, все стремятся уйти на перерыв в хорошем настроении, бьются.

У нас было больше моментов, «Арсенал» не создал ни одного до удаления. После – пришлось играть на контратаках. Использовали свой шанс, хотя их было немного», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Игнатьева.

«Локомотив» вдесятером обыграл тульский «Арсенал»
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