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Зобнин: «Спартак» контролировал матч, особенно во втором тайме

Зобнин: «Спартак» контролировал матч, особенно во втором тайме
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:1).

«Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

В первом тайме Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвёртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить.

Важно забивать в каждом матче. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел. Нужно дальше набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку», — сказал полузащитник в интервью пресс-службе «Спартака».

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
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