Зобнин: «Спартак» контролировал матч, особенно во втором тайме

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:1).

«Игра была нормальная. Считаю, хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.



В первом тайме Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвёртой попытки. Мог, наверное, и два сегодня забить.



Важно забивать в каждом матче. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел. Нужно дальше набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку», — сказал полузащитник в интервью пресс-службе «Спартака».