Роналду после перехода в «Ювентус» забил больше, чем любой другой в Серии А за это время
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента присоединения к клубу забил больше, чем любой другой игрок в Серии А за это время. 35-летний португалец забил с 2018 года 60 голов.
В субботу, 21 ноября, «Ювентус» принимал «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт был открыт на 38-й минуте встречи — автором забитого мяча стал Роналду. Уже спустя четыре минуты «Ювентус» удвоил преимущество — Роналду оформил дубль.
В нынешнем сезоне Серии А форвард принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. «Ювентус» набрал в восьми турах 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А.
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