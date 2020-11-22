Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду после перехода в «Ювентус» забил больше, чем любой другой в Серии А за это время

Роналду после перехода в «Ювентус» забил больше, чем любой другой в Серии А за это время
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с момента присоединения к клубу забил больше, чем любой другой игрок в Серии А за это время. 35-летний португалец забил с 2018 года 60 голов.

В субботу, 21 ноября, «Ювентус» принимал «Кальяри» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт был открыт на 38-й минуте встречи — автором забитого мяча стал Роналду. Уже спустя четыре минуты «Ювентус» удвоил преимущество — Роналду оформил дубль.

В нынешнем сезоне Серии А форвард принял участие в пяти матчах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. «Ювентус» набрал в восьми турах 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А.

Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Реал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020