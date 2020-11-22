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«Милан» сделал предложение «Марселю» о трансфере Товена

«Милан» сделал предложение «Марселю» о трансфере Товена
Футбол / Италия 0

Нападающий «Марселя» Флорьян Товен может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Telefoot.

По информации источника, итальянский клуб сделал первое предложение «Марселю» о трансфере 27-летнего французского футболиста. Ранее сообщалось, что «Милан» достиг принципиального соглашения с Товеном. Напомним, действующий контракт Товена с «Марселем» рассчитан до лета 2021 года.

Товен выступает за французский клуб с 2016 года — сначала на правах аренды из «Ньюкасл Юнайтед», а затем на полноценной основе. Нападающий выступал за «Марсель» с 2013 по 2015 год. Флорьян — выпускник академии «Гренобля». На взрослом уровне выступал также за «Бастию». С 2017 года вызывается в сборную Франции.

«Милан» планирует подписать форварда «Марселя» Товена следующим летом
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