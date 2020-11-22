Даниил Уткин — о дебюте «Краснодара» в Лиге чемпионов: я ни на что не рассчитывал

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мыслями о первом круге Российской Премьер-Лиги и выступлении в Лиге чемпионов.

«Первая половина сезона? Смешанные чувства. Команда дебютировала в Лиге чемпионов, а я больше играю, чем в прошлом сезоне – это могу занести в актив. Но наши результаты в последнее время не радуют — это хочется изменить. Дебютировал в Лиге чемпионов в 21 год? Да, это большие эмоции перед каждым матчем. Вплоть до мурашек по телу. Огромная радость – почти как детское счастье. Ну и плюс, конечно, большой опыт как для команды, так и для меня. Матчи Лиги чемпионов продемонстрировали, как много предстоит работать, чтобы выйти на топ-уровень.



Дебют «Краснодара» в ЛЧ? Я ни на что не рассчитывал. Довольно глупо что-то загадывать, впервые участвуя в турнире, тем более с нашим количеством кадровых потерь. Считаю, результат «Краснодара» в Лиге чемпионов не лучший, но могло быть и хуже. В каждом матче были отрезки, где смотрелись неплохо. Постараемся показать достойный футбол и побороться за победы в оставшихся матчах», — цитирует Уткина пресс-служба клуба.