«Энфилд» — университет футбола». Президент «Аталанты» — о будущем матче с «Ливерпулем»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси поделился эмоциями перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Все вы знаете, что это очень сильная команда. Мы будем играть на самом красивом стадионе, где я ещё давно смотрел футбол, это настоящее безумие. Мы отправимся в университет футбола, вы пойдёте учиться, а нам надо постараться произвести хорошее впечатление.
Мы должны твёрдо стоять на ногах. «Аталанта» должна быть сильной. Мы небольшой клуб, и то, что мы сделали, является выдающимся достижением. Нам стоит сохранять смирение и концентрацию. Если нам удалось попасть сюда, то это благодаря тренеру, тем, кто работает в «Аталанте», и всем игрокам», — цитирует Перкасси Football Italia.
Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится в среду, 25 ноября.
- 22 ноября 2020
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