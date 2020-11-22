«Ротор» — «Урал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Урал».

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулёв, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.



Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелдтадзе.



«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Ефремов, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.



Запасные: Годзюр, Герасимов, Золотов, Бавин, Евсеев, Подберёзкин, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Панюков, Караев, Татаринов.