Сульшер: сезон только начался — очки сейчас важнее качества игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о перспективах манкунианцев в АПЛ в этом сезоне после победы над «Вест Бромвич Альбион» (1:0).



«Премьер-лига в этом сезоне будет состоять из взлётов и падений. Все будут играть нестабильно и непредсказуемо. Мы видели некоторые удивительные результаты — в лиге ещё ничего не понятно.



Я где-то читал, что Жозе Моуринью сказал: «Одна победа поднимает тебя к вершине таблицы, а одно поражение опускает ближе к зоне вылета». Эти слова подтверждают мои слова, что всё очень плотно. Сезон только начался, и очки сейчас важнее качества игры.



Одержать первую победу дома – это важно. Вы могли видеть, что к концу матча наше положение было шатким, мы должны были вцепиться в этот результат.



Мы могли и должны были забить ещё пару мячей, чтобы конец игры получился менее нервным. При счёте 1:0 никогда нельзя быть уверенным в победе», – приводит слова норвежца официальный сайт «красных дьяволов».



«Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.