Наставник «Шеффилд Юнайтед»: меня не увольняли на протяжении 20 лет — я этого не боюсь

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер после матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (0:1) высказался о возможном увольнении.
«Как вы знаете, у меня не было увольнения в течение 20 лет. За это время я провёл 911 игр, если вы не заметили. Я этого не боюсь.
Мне нужно быть осторожным, потому что я не хочу показаться высокомерным и выглядеть так, будто считаю себя неприкасаемой личностью. Но я не думаю, что это нужно спрашивать, учитывая наши успехи, которых мы добивались в течение последних четырёх лет.
Мы были в первой лиге, когда я приехал. Теперь мы в английской Премьер-лиге. Это безжалостное соревнование, которое не прощает ошибок. Мы должны принять вызов и бороться за право остаться в АПЛ», — цитирует наставника «клинков» Sky Sports.
Подопечные Криса Уилдера набрали одно очко и занимают 20-е, последнее место в турнирной таблице АПЛ.
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