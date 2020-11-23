«Ростов» опубликовал фото Валерия Карпина в ярком парике. Тренер отреагировал

Пресс-служба «Ростова» опубликовала новую запись в «Инстаграме». На фото главный тренер команды Валерий Карпин предстал в ярком парике оранжево-розового цвета, который по форме напоминает причёску полузащитника команды Хорена Байрамяна. Он в матче 15-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0) стал автором дубля.
«Додумывайте сами», — говорится в записи.
Комментарий к записи оставил сам Карпин. Он написал: «Что тут думать, Хорика надо красить».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Ассистировали ему Александр Богданов (Верея) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) поднялся на пятое место.
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