Роджерс: мы были слишком пассивны и заслуженно проиграли «Ливерпулю»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:3).



«В первом тайме мы были слишком пассивны и не имели достаточного контакта между футболистами. Следствие этого — два пропущённых мяча. Однако у нас была хорошая возможность ещё при счёте 1:0 в контратаке сровнять счёт, но Харви Барнс не использовал свой момент.



Второй тайм был немного лучше — более агрессивным с нашей стороны, что позволило нам играть в наш привычный футбол. „Ливерпуль“ заслужил победу. В отличие от прошлогодней игры, когда мы проиграли дома с разницей в четыре мяча, после этой игры мы можем исправить свои огрехи, проанализировать недочёты и двигаться дальше», — цитирует североирландца BBC.



Подопечные Брендана Роджерса после девяти туров набрали 18 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (20) — на 2-м месте.

«Ливерпуль» победил «Лестер» и сравнялся по очкам с «Тоттенхэмом»