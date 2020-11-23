«Это недопустимо». Артета раскритиковал Пепе за удаление в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал игрока своей команды Николя Пепе за удаление в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0). На 51-й минуте матча главный судья Энтони Тейлор удалил игрока «канониров». Ивуарийский полузащитник гостей боднул вингера «павлинов» Эгзияна Алиоски в голову. Арбитр сначала не заметил момент нарушения, но, прибегнув к помощи VAR, удалил африканца.
«Это неприемлемо. Неприемлемо! На этом уровне нельзя так поступать. Это недопустимо. Я разберусь с игроком», — приводит слова Артеты BBC.
Это был первый за 16 лет матч между двумя командами в АПЛ. В 34-м туре сезона 2003/2004 «канониры» разгромили «павлинов» со счётом 5:0. Покер в той игре оформил нападающий Тьерри Анри.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 11 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (13) — на 11-м месте.
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