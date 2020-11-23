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Александр Кержаков: Халк, придя в «Зенит» сейчас, наверное, будет лучшим в РПЛ

Александр Кержаков: Халк, придя в «Зенит» сейчас, наверное, будет лучшим в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мыслями о возможном возвращении нападающего Халка в санкт-петербургский клуб.

«Необходим ли Халк команде? Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет её лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате. В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть…» — приводит слова Кержакова «Рейтинг букмекеров».

Ранее стало известно, что Халк покинет «Шанхай СИПГ» в конце этого года, когда истечёт его контракт. Сообщалось, что за бразильца ведут борьбу «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. По последней информации СМИ, сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту в два раза более выгодный контракт, чем «драконы».

Нужно ли «Зениту» возвращать Халка? Изучаем, как играет сейчас бывшая звезда РПЛ
Разбираемся и с тем, стоит ли верить информации об интересе клуба к бразильцу.
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