Эдин Джеко вылечился от коронавируса и возобновил тренировки
Форвард «Ромы» Эдин Джеко прошёл повторный тест на коронавирус. Результат теста — отрицательный. В результате босниец возобновил тренировки с командой.
Ранее стало известно, что Джеко заразился коронавирусом. В течение двух недель он лечился от инфекции. «Чувствую себя хорошо. Рад, что всё это закончилось», — цитирует Джеко Tuttomercatoweb.
Теперь нападающий сможет принять участие в матче девятого тура Серии А с «Наполи», который состоится 29 ноября. Пока не известно, будет ли Джеко допущен к матчу Лиги Европы с «ЧФР Клуж», который состоится 26 ноября.
34-летний нападающий в этом сезоне забил три мяча в семи матчах во всех турнирах. Ранее Джеко говорил, что у него нет никаких симптомов заражения.
Эдин Джеко заразился коронавирусом
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