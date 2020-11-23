Эдин Джеко вылечился от коронавируса и возобновил тренировки

Форвард «Ромы» Эдин Джеко прошёл повторный тест на коронавирус. Результат теста — отрицательный. В результате босниец возобновил тренировки с командой.

Ранее стало известно, что Джеко заразился коронавирусом. В течение двух недель он лечился от инфекции. «Чувствую себя хорошо. Рад, что всё это закончилось», — цитирует Джеко Tuttomercatoweb.

Теперь нападающий сможет принять участие в матче девятого тура Серии А с «Наполи», который состоится 29 ноября. Пока не известно, будет ли Джеко допущен к матчу Лиги Европы с «ЧФР Клуж», который состоится 26 ноября.

34-летний нападающий в этом сезоне забил три мяча в семи матчах во всех турнирах. Ранее Джеко говорил, что у него нет никаких симптомов заражения.