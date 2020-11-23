Хавбек «Химок» Трошечкин — о победе в матче с «Уфой»: надеюсь, дальше будет больше
Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).
«Больше всего запомнилась победа — три очка. Был очень важный матч, мы проводили его в непростых условиях. Завершали первый круг матчем с прямым конкурентом, и надо было выигрывать. Это подвело итог нашей работы в первом круге. Надеюсь, дальше будет больше.
В каждом матче Российской Премьер-Лиги много борьбы. А на морозе любой стык чувствуется сильнее. Обычный матч. Все хотели победить — и мы, и они. Поэтому было много единоборств», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Химок».
«Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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