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Хавбек «Химок» Трошечкин — о победе в матче с «Уфой»: надеюсь, дальше будет больше

Хавбек «Химок» Трошечкин — о победе в матче с «Уфой»: надеюсь, дальше будет больше
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).

«Больше всего запомнилась победа — три очка. Был очень важный матч, мы проводили его в непростых условиях. Завершали первый круг матчем с прямым конкурентом, и надо было выигрывать. Это подвело итог нашей работы в первом круге. Надеюсь, дальше будет больше.

В каждом матче Российской Премьер-Лиги много борьбы. А на морозе любой стык чувствуется сильнее. Обычный матч. Все хотели победить — и мы, и они. Поэтому было много единоборств», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Химок».

«Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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