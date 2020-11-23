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Хавбек дортмундской «Боруссии» заразился коронавирусом в преддверии матча Лиги чемпионов

Хавбек дортмундской «Боруссии» заразился коронавирусом в преддверии матча Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейниер Жезус, права на которого принадлежат «Реалу», заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Тесты других футболистов дортмундской «Боруссии» и сотрудников клуба дали отрицательный результат. Сообщается, что Рейниер не испытывает симптомов заражения и находится на карантине дома.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Брюгге» состоится завтра, 24 ноября, в Дортмунде (Германия). Начало встречи — 23:00 мск. Дортмундская «Боруссия» набрала в 3 матчах 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются римский «Лацио» (5) и «Зенит» (1).

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