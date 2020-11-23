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«С меня хватит!» Гризманн пообещал высказаться о наболевшем

«С меня хватит!» Гризманн пообещал высказаться о наболевшем
Футбол / Испания 0

Испанский телеканал Movistar + анонсировал видеоинтервью с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном. В анонс был включён фрагмент, где французский нападающий пообещал высказаться о наболевшем. Интервью выйдет в ближайшие часы.

Авторы не стали пояснять, о чём будет говорить Гризманн, но включили в анонс интригующий кусок.

«На презентации в „Барселоне“ я говорил, что хочу говорить на поле, а не за его пределами. Но настало время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — заявил футболист.

Ранее бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси максимально осложнил французу адаптацию. По словам агента, Месси даже не разговаривает с Гризманном.

20 ноября фанаты «Барселоны» набросились на машину футболиста с криками «Уважай Месси!». При этом ранее Гризманн никогда не говорил, что у него есть какие-либо проблемы во взаимоотношениях с аргентинцем.

Фанаты «Барселоны» набросились на машину Гризманна с криками «Уважай Месси!»
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