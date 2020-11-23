«С меня хватит!» Гризманн пообещал высказаться о наболевшем

Испанский телеканал Movistar + анонсировал видеоинтервью с форвардом «Барселоны» Антуаном Гризманном. В анонс был включён фрагмент, где французский нападающий пообещал высказаться о наболевшем. Интервью выйдет в ближайшие часы.
Авторы не стали пояснять, о чём будет говорить Гризманн, но включили в анонс интригующий кусок.
«На презентации в „Барселоне“ я говорил, что хочу говорить на поле, а не за его пределами. Но настало время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — заявил футболист.
Ранее бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси максимально осложнил французу адаптацию. По словам агента, Месси даже не разговаривает с Гризманном.
20 ноября фанаты «Барселоны» набросились на машину футболиста с криками «Уважай Месси!». При этом ранее Гризманн никогда не говорил, что у него есть какие-либо проблемы во взаимоотношениях с аргентинцем.
- 23 ноября 2020
-
22:22
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
21:50
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:11
-
20:02
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:31
-
19:28
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48